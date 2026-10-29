Wolf greift Kind an
Wolfsattacke: Polizei ermittelt gegen Wildpark-Mitarbeiterin
Wolf griff Kind im Wildpark Johannismühle an
Der Wildpark bleibt nach dem Wolfsangriff auf ein achtjähriges Mädchen vorerst geschlossen.
Carsten Koall. DPA

Ein Wolf greift ein achtjähriges Mädchen in einem Gehege an. Das Kind kommt schwer verletzt in die Klinik. Nun ermittelt die Polizei gegen eine Mitarbeiterin.

Lesezeit 1 Minute

Baruth/Mark (dpa) - Nach dem Angriff eines Wolfs auf ein achtjähriges Mädchen in einem Wildpark im brandenburgischen Baruth/Mark ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die Ermittlungen richteten sich gegen eine Mitarbeiterin, die mit den Kindern im Gehege gewesen sei, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West. 

Ein Wolf attackierte am Mittwochmorgen das Mädchen in einem Wildpark bei Baruth/Mark südlich von Berlin. Das Kind kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die Achtjährige habe sich zusammen mit zwei anderen Kindern und der Mitarbeiterin in einem Gehege befunden, sagte die Sprecherin der Polizei am Tag nach der Wolfsattacke. «Dort wurde sie von mindestens einem Wolf angegriffen». Wie der Vorfall genau abgelaufen sei, sei Teil der Ermittlungen und werde nicht öffentlich mitgeteilt. 

Der Polizeieinsatz im Wildpark wurde am Mittwoch laut Sprecherin beendet. Die Einsatzkräfte befragten unter anderem Zeugen. Der Landkreis Teltow-Fläming kündigte Überprüfungen des Wildparks südlich von Berlin an.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-909579/2

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