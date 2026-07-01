Erneut drohen Gewitter in der Bundesrepublik – mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Das erwartet der Deutsche Wetterdienst.

Offenbach (dpa) – Wer am Mittwoch unterwegs ist, sollte den Himmel im Blick behalten: Nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnten erneut Gewitter über Teile Deutschlands ziehen. Erwartbar sind sie bis zum Vormittag vor allem im Süden und Osten Deutschlands.

Örtlich kann dabei innerhalb einer Stunde bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Wo Gewitter länger anhalten, sind auch 40 bis 60 Liter, vereinzelt sogar bis zu 80 Liter möglich. Zudem werden örtlich Hagel und stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von um 70 Kilometer pro Stunde erwartet.

Am Nachmittag und Abend können sich dann den Prognosen zufolge – außer im Westen, Südwesten sowie im Osten und Südosten – erneut Gewitter bilden. Örtlich sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Vereinzelt schließen die Meteorologen auch dann Unwetter durch Starkregen nicht aus.