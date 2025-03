Offenbach (dpa) – Sonne, mitunter milde Temperaturen, aber auch Regen: Die kommenden Tage werden vielerorts unbeständig. Am Dienstag müsse vor allem im Süden und Südosten mit Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden, sagte Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD). «Auch im Norden und Nordwesten kommt im Tagesverlauf etwas Regen auf.»

Die Höchstwerte liegen zwischen neun und 17 Grad und «entsprechen dem, was man zu dieser Jahreszeit erwarten kann», so Schmid. In der Nacht sinken die Temperaturen auf acht bis zwei Grad.

Wetter auch am Wochenende wechselhaft

Am Mittwoch setzt sich freundlicheres Wetter und Sonnenschein in der Nordwesthälfte durch. In der Südosthälfte erwartet der Wetterdienst dagegen viele Wolken und gebietsweise Regen. Die Temperaturen erreichen maximal acht bis 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sind laut DWD Temperaturen bis null Grad möglich, in Tallagen kann sich sogar leichter Frost bilden.

Am Donnerstag kommt dann im Südosten heiteres Wetter an. Allerdings kündigen sich laut dem Meteorologen im Nordwesten bereits neue Tiefausläufer an und es wird wolkig bis stark bewölkt. Im Umfeld der Nordsee ist etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 18 Grad. Nachts kühlt es auf plus vier bis zu minus zwei Grad ab.

Auch am Freitag bleibt es wechselhaft. Und es wird nicht besser: «Das kommende Wochenende gestaltet sich voraussichtlich deutlich kühler und unbeständig», ergänzte Schmid.