Besonders betroffen sind am Sonntag laut Vorhersagen der Süden und der Osten Deutschlands. Möglich sind örtliche Unwetter mit Hagel und Sturmböen.

Offenbach (dpa) – Am Sonntag drohen weitere Gewitter in Deutschland. Betroffen sind zunächst noch der Westen, später die Mitte und ab dem Nachmittag auch der Süden und Osten des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Meteorologen warnen von Starkregen, Hagel und Sturmböen. Im Süden und Osten könnten die Unwetter örtlich eng begrenzt heftig ausfallen – mit Hagelkörnern bis drei Zentimeter und schweren Sturmböen mit einer Stärke von 100 Kilometern pro Stunde.

Zudem droht den Vorhersagen zufolge Starkregen mit Wassermengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder mehr als 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden. Im Westen und Nordwesten bringt der Tagesverlauf eine Wetterberuhigung, wie der DWD mitteilte. Vor den Gewittern wird es im Osten und Südosten nochmal heiß mit 30 bis 34 Grad. Im Westen und Nordwesten erreichen die Höchsttemperaturen dagegen nur noch 20 bis 24 Grad.

Im Osten und Südosten dauert die Unwettergefahr in der Nacht zum Montag weiter an. In der zweiten Nachthälfte ziehen die Gewitter dann laut DWD ostwärts ab. Es kühlt ab auf 17 bis 8 Grad.