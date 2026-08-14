Feuerwalze an der Adria: Touristen fliehen mit Autos und per Schiff, die Flammen dringen zu Häusern vor. Ein Mensch stirbt, sieben weitere Personen schweben wegen Brandwunden in Lebensgefahr.

Omis/Stanici (dpa) - Ein Waldbrand hat an der kroatischen Adriaküste im Raum Omis einen Menschen getötet, weitere verletzt sowie Häuser und Autos zerstört. An einer vom Brand betroffenen Stelle im Ort Stanici fand die Polizei eine Leiche. Die Person starb nach Angaben der Beamten an den Folgen des Feuers, wie das kroatische Staatsfernsehen berichtete.

Mehr als ein Dutzend Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, darunter sieben mit lebensgefährlichen Verbrennungen. In Omis selbst war das Feuer bis zum Freitagmorgen gelöscht, jedoch flackerten die Flammen am Nachmittag in anderen in der Nähe gelegenen, schwerer zugänglichen Berghängen wieder auf.

Mehr als 1.000 Menschen wurden in der Nacht zum Freitag vorübergehend in Turnhallen und anderen öffentlichen Einrichtungen in Sicherheit gebracht. Viele Touristen seien mit Autos geflohen. Die Behörden hätten aber auch Evakuierungen per Schiff über die Adria organisiert, hieß es.

Kiefernwälder brannten - Lage unter Kontrolle

Davor hatten Hunderte Feuerwehrleute mit fast 300 Löschfahrzeugen sowie vier Löschflugzeugen gegen die Flammen gekämpft. Die Löscharbeiten wurden auch durch starken Wind erschwert, der die Ausbreitung des Feuers begünstigte.

Das Feuer brach am Donnerstagabend zunächst bei Lokva Rogoznica nach andauernder Dürre aus, etwa 20 Kilometer südlich von Split. Es erfasste einen gut zehn Kilometer langen Küstenstreifen, an dem vor allem Kiefernwälder brannten. Am stärksten betroffen war der Ort Omis mit seinen rund 14.000 Einwohnern.

Von den umliegenden Hügeln wälzten sich die Flammen in Richtung Küste auf die Häuser am Rand der Ortschaft zu. Aus mindestens sechs weiteren Orten wurden Brandschäden an Häusern gemeldet. Eine offizielle Schadensbilanz lag zunächst nicht vor.