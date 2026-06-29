Feuerwehr im Einsatz
Waldbrände in Bayern - A8 am Chiemsee wieder freigegeben
Waldbrand am Chiemsee
Die nahe gelegene A8 war wegen des Rauchs gesperrt.
Uwe Lein. DPA

Autofahrer auf der A8 am Chiemsee brauchten wegen eines Waldbrandes in der Nähe viel Geduld. Jetzt gibt es für sie eine gute Nachricht.

Lesezeit 1 Minute

Übersee (dpa) - Die Sperrung der Autobahn 8 am Chiemsee wegen eines Wandbrandes ist aufgehoben worden. Wie die Polizei mitteilte, staute sich der Verkehr aber noch immer auf einigen Kilometern. Dutzende Feuerwehrleute und Hubschrauber waren im Einsatz, um mehrere Tausend Quadratmeter Wald- und Moorfläche nahe der Gemeinde Übersee zu löschen. Die angrenzende A8 war wegen des vielen Rauchs gesperrt worden. 

Das Feuer in einem Waldstück im Landkreis Traunstein war kurz vor Mitternacht am Sonntag gemeldet worden. Seitdem waren rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und THW im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Ein Feuerwehrmann erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Laut der Feuerwehr standen 5,5 Hektar Wald und Moor in Flammen, das entspricht einer Fläche von knapp acht Fußballfeldern.

© dpa-infocom, dpa:260629-930-301434/4

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Verkehr

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