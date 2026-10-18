Sabotage? Ein Unfall? Noch ist völlig unklar, was hinter dem nächtlichen Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle steckt. Eine Übersicht.

Leipzig (dpa) – Am Flughafen Leipzig/Halle gab es in der Nacht einen großen Polizeieinsatz wegen eines Sicherheitsvorfalls. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, «dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug den Zaun durchbrochen haben muss». Was zu dem Vorfall bekannt ist – und welche Fragen offen sind:

Was wir wissen

Was geschah: Kurz vor 23 Uhr wurde der Polizei zufolge eine «Beschädigung an einem Zaun zum Flughafen» festgestellt. Die Polizei sprach von einem «sicherheitsrelevanten Vorfall», der zur Sperrung der Nordpiste führte. Die Polizei durchsuchte das Gelände. Bis zum Morgen konnten weder unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände festgestellt werden, wie es in einer Polizei-Mitteilung hieß.

Der Ort des Vorfalls: Der beschädigte Zaunabschnitt liege an einer öffentlich zugänglichen Straße, sagte ein Polizeisprecher. Zu drei am Flughafen Leipzig/Halle abgestellte russischen Antonow-Frachtflugzeugen seien es nach seiner Einschätzung etwa zwei Kilometer. Genau eingrenzen könne er den Abstand nicht. Zuvor hatte es von der Polizei geheißen, der Ort des Vorfalls sei «in der Nähe» der abgestellten russischen Antonow-Maschinen. Diese dürfen wegen der EU-Sanktionen gegen Russland seit 2022 nicht starten.

Auswirkungen auf den Flugbetrieb: Laut Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart sind weder Passagier- noch Frachtverkehr eingeschränkt. Weil der Flughafen zwei Start- und Landebahnen habe, gebe es aktuell keine Einschränkungen im Flugverkehr. Der Betrieb auf der Südpiste ging weiter, wie auch die Polizei mitteilte.

Wie es weitergeht: Weitere Suchmaßnahmen mit zusätzlichen Einsatzkräften sind laut Polizei für den Tagesverlauf vorgesehen.

Was wir nicht wissen

Was die Hintergründe sein könnten: Dazu gibt es bisher keinerlei Informationen. Somit ist noch völlig offen, ob es sich um eine mutwillige Tat oder etwa um einen Unfall handelte. Auch ist unklar, warum die Polizei von einem Auto ausgeht – ob es zum Beispiel Reifen- oder Bremsspuren gibt. Die Suche nach dem Fahrzeug dauert an.

Wer dahintersteckt: Unklar ist auch, ob Personen unberechtigt auf das Flughafengelände gelangt sind. Die Polizei teilte am Morgen mit, dass keine unberechtigten Personen gefunden worden seien – die Suche läuft weiter.

Ob es einen Zusammenhang zu früherem Vorfall gibt: Völlig unklar ist, ob es einen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Vorfall und dem Drohnenvorfall von Anfang August gibt. Damals war am Flughafen Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff präparierte Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen, die dort wegen des Kriegs in der Ukraine ebenfalls abgestellt sind, entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland für den versuchten Angriff verantwortlich; Moskau wies die Vorwürfe zurück.