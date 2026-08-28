Sturzflut im Himalaya
Vierköpfige deutsche Familie in Nepal gerettet
Sturzflut in Nepal
Ein Hubschrauber führt einen Rettungseinsatz durch.
Rajesh Kumar Singh. DPA

Eine vierköpfige deutsche Familie ist im Katastrophengebiet in Nepal gerettet worden. Sie sei zusammen mit anderen Geretteten per Hubschrauber zu einem Armeecamp in Battar Bazar gebracht worden, sagte ein Armeesprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Kathmandu/Peking (dpa) - Eine vierköpfige deutsche Familie ist im Katastrophengebiet in Nepal gerettet worden. Sie sei zusammen mit anderen Geretteten per Hubschrauber zu einem Armeecamp in Battar Bazar gebracht worden, sagte ein Armeesprecher der Deutschen Presse-Agentur.

© dpa-infocom, dpa:260828-930-593919/9

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