Nach tagelangem Bangen ist die 13-jährige Lisa aus Berlin-Marzahn tot aufgefunden worden - in einem leerstehenden Haus. Der Tatverdächtige ist im Krankenhaus. Weitere Spuren werden heute gesichert.

Berlin (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod der 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin-Marzahn versucht die Polizei zu klären, wie das Mädchen ums Leben kam. Ihre Leiche wurde in einem leerstehenden Einfamilienhaus im brandenburgischen Bad Freienwalde entdeckt. Im Fokus der Ermittlungen steht ein Mann, den Polizisten schwer verletzt am Fundort der Leiche festnahmen. Seine Identität war zunächst unklar. Laut Staatsanwaltschaft steht er im Verdacht, das seit Tagen vermisste Mädchen verschleppt und getötet zu haben.

Heute sollen in dem leerstehenden Haus und auf dem Gelände weitere Spuren gesichert werden. Noch ist laut Staatsanwaltschaft unklar, wie Lisa getötet wurde. Wichtige Hinweise soll eine Obduktion der Leiche des Mädchens bringen. Die Untersuchung durch die Rechtsmedizin wird voraussichtlich heute erfolgen, wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Lisa soll nach dpa-Informationen schon länger tot gewesen sein.

Früher Verdacht eines Kapitalverbrechens

Das seit Dienstag vermisste Mädchen wurde am Sonntagnachmittag tot entdeckt - in Bad Freienwalde, rund 50 Kilometer entfernt von Berlin-Marzahn. Die Polizei dort hatte zuvor den Hinweis bekommen, dass sich jemand unbefugt in dem Gebäude aufhält. In dem Haus wurde laut Staatsanwaltschaft auch der Verdächtige vorgefunden. Der Mann habe sich selbst lebensgefährlich verletzt und sei in einem kritischen Zustand, sagte Behördensprecher Petzold. Nach dpa-Informationen benutzte er eine Schusswaffe.

Einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge sagte eine Anwohnerin, dass am Tag des Verschwindens des Mädchens vor dem Haus stundenlang ein Auto mit Berliner Kennzeichen mit Warnblinker gestanden habe.

Die Ermittler hatten nach Lisas Verschwinden mitgeteilt, dass sie von einem Kapitalverbrechen ausgehen. So werden besonders schwere Verbrechen wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder schwere Sexualdelikte bezeichnet.

Lisa war auf dem Weg zur Schule

Die 13-Jährige hatte ihr Wohnhaus am Dienstag gegen 7.20 Uhr verlassen, um gegen 7.30 Uhr vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße zu fahren. Dort kam sie jedoch nicht an. Am Freitag begann die Polizei eine großangelegte Suche mit Hunderten Beamten. Die Ermittler gingen von Tür zu Tür, sprachen mit Anwohnern, verteilten Zeugenaufrufe und suchten die Umgebung ab. Auch Spürhunde, ein Hubschrauber und eine Unterwasserdrohne kamen zum Einsatz.

Der Schwerpunkt der Ermittlungen lag laut Staatsanwaltschaft auf dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Nordosten Berlins, wo das Mädchen wohnte. Während der Suche bat die Polizei immer wieder die Bevölkerung um Mithilfe. Ein Hinweistelefon wurde eingerichtet, mögliche Zeugen sollten sich telefonisch melden oder eine spezielle Mailadresse des Landeskriminalamts nutzen. Hinweise, die nach Brandenburg führten, gab es laut Staatsanwaltschaft zunächst keine.

Der Fall erinnert entfernt an die Morde an den beiden Jungen Elias (6) und Mohammed (4) im Jahr 2015. Beide Kinder waren entführt und in Brandenburg getötet worden. Ein 32-jähriger Brandenburger gestand beide Taten.