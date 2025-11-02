Notfälle
Vermisste deutsche Bergsteiger tot gefunden
Nach dem Lawinenunglück in Südtirol
Nach dem Lawinenunglück in Südtirol
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Nach dem Lawinenunglück in Südtirol sind auch die Leichen der beiden noch vermissten Deutschen gefunden worden. Nach Angaben der italienischen Bergwacht handelt es sich um Vater und Tochter. Am Samstag waren im Ortler-Gebirge bereits drei deutsche Bergsteiger tot geborgen worden.

Sulden (dpa) - Nach dem Lawinenunglück in Südtirol sind auch die Leichen der beiden noch vermissten Deutschen gefunden worden. Nach Angaben der italienischen Bergwacht handelt es sich um Vater und Tochter. Am Samstag waren im Ortler-Gebirge bereits drei deutsche Bergsteiger tot geborgen worden.

© dpa-infocom, dpa:251102-930-238335/3

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region