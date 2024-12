Utah: Fünf Familienmitglieder zu Hause tot aufgefunden

In der Nähe der Stadt Salt Lake City werden fünf Leichen mit Schussverletzungen in einem Haus gefunden. Was ist der Hintergrund?

Salt Lake City (dpa) – In einem Haus im US-Bundesstaat Utah sind die Leichen von fünf Familienmitgliedern aufgefunden worden. Alle Opfer hatten Schusswunden, wie die Polizei von West Valley City auf der Plattform X mitteilte. Der einzige Überlebende der Familie sei der 17 Jahre alte Sohn, der mit einer Schussverletzung in der Garage aufgefunden worden sei und im Krankenhaus medizinisch versorgt werde, so die Polizei. Die Leichen wurden am Dienstagabend (Ortszeit) entdeckt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um die Eltern und drei Kinder im Alter von 11, 9 und 2 Jahren. Die 38 Jahre alte Mutter sei am Dienstag nicht zur Arbeit erschienen, woraufhin ein Angehöriger zu dem Haus der Familie gefahren sei, um dort nach dem Rechten zu sehen. Die Person habe in der Garage den 17 Jahre alten Sohn verletzt aufgefunden und die Polizei verständigt.