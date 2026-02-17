Der Wetter-Gott muss ein Faschingsmuffel sein: Während die letzten Narren durch die Straßen ziehen, kommt es nass von oben. Schnee und Eis machen die Straßen glatt.

Offenbach (dpa) – Regen und Schnee werden den Narren Wetterprognosen zufolge den letzten tollen Tag vermiesen. Bereits auf dem Weg zur Arbeit ist heute Vorsicht angebracht, denn an einigen Orten kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch glatt werden.

Vor allem im Bergland und im Nordosten Deutschlands kommen die Niederschläge «durchgängig als Schnee» vom Himmel, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Schappert. Im Schwarzwald, im Oberallgäu und im Bayerischen Wald rechnet der DWD mit bis zu 15 Zentimeter Neuschnee in der Nacht. Im Nordosten werden bis zu 4 Zentimeter erwartet.

In der Westhälfte soll die Schneefallgrenze in der Nacht allmählich auf etwa 600 bis 400 Meter sinken. Es kann also wieder mal glatt werden auf den Straßen. Von der Nordsee bis zum Erzgebirge ist vereinzelt gefrierender Regen möglich.

Tagsüber fällt heute dann neben Konfetti häufig Regen oder Schnee. Nicht gerade das, was die Narren sich wünschen. Im Nordosten, an den Alpen sowie oberhalb von 600 Metern soll es durchweg schneien.

Abgesehen davon bleibt es bei der Temperatur-Zweiteilung. Im Südwesten wird es laut DWD in der Nacht bei plus fünf Grad meist frostfrei. Im Nordosten hingegen wird es stellenweise bis zu minus acht Grad kalt. Im Übergangsbereich zur milderen Luft kann es laut DWD vereinzelt zu gefrierendem Regen mit Glatteisbildung kommen.