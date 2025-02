Unfall mit Bus im Sauerland: Mindestens ein Schwerverletzter

Am Morgen kommt es zu einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen und auch einem Bus. Zwei Rettungshubschrauber werden angefordert.

Hemer (dpa) – Bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus und weiteren Fahrzeugen in Hemer im Sauerland ist mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen. Es seien zwei Rettungshubschrauber im Anflug.

An der Hauptstraße in Hemer sei es am Morgen aus noch ungeklärter Ursache zu dem Unfall mit mehreren Beteiligten gekommen: Dabei soll der Bus gegen einen Baum geprallt, quer über die Fahrbahn geraten und dann «irgendwo» zum Stehen gekommen sein. Es gebe noch keine genaueren Informationen.