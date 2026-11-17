Nach dem Überfall auf Ex-Formel 1-Manager Willi Weber und seine Frau stehen drei mutmaßliche Täter vor Gericht. Die Anklage verbindet sie mit weiteren Raubzügen – und einer Beute in Millionenhöhe.

Stuttgart (dpa) – Sie kamen nachts, überwältigten die Bewohner und verschwanden mit Schmuck, Bargeld und anderen Wertsachen: Mehrfach sollen Männer in Stuttgart und Bayern in Villen und Häuser eingedrungen sein, Opfer bedroht und geschlagen, gefesselt und ausgeplündert haben.

Zu den Betroffenen gehört auch der frühere Formel-1-Manager Willi Weber. Im Dezember vergangenen Jahres wurden der 84-Jährige und seine Frau in ihrer Stuttgarter Villa überfallen und misshandelt.

Und auch ein Jahr nach dem Überfall leidet Weber unter den Stunden in der Gewalt der Räuber. «Was da passiert ist, das verfolgt einen Tag und Nacht», sagt die frühere rechte Hand von Formel-1-Legende Michael Schumacher der Deutschen Presse-Agentur. «Diese Männer waren so brutal.»

Auch Willi Weber will als Zeuge aussagen

Nun (9.00 Uhr) müssen sich drei mutmaßliche Täter am Landgericht Stuttgart verantworten. Und mit Beginn des Prozesses kommen die Bilder wieder hoch und die Ängste, sagt Weber. Er soll im Januar als Zeuge vor Gericht aussagen. Bis dahin darf er den Prozess nicht im Saal verfolgen.

Die drei angeklagten Männer im Alter von 34, 41 und 55 Jahren waren im Februar in Rumänien festgenommen worden. Eine Genugtuung sei das gewesen, sagt er. Und er hoffe auf eine hohe Strafe, sollten die Männer verurteilt werden.

Vor allem Schmuck und Geld

Dem Trio werden neben dem Überfall auf Weber und seine Frau weitere Raubzüge auf mindestens zwei Ehepaare in Stuttgart sowie ein Paar im bayerischen Altenstadt zur Last gelegt. Verhandelt werden die drei Taten aus dem vergangenen Jahr in Stuttgart.

Die Anklage wirft den Männern vor, als Mitglieder einer mindestens vierköpfigen Bande mehr als 2,4 Millionen Euro erbeutet zu haben. Möglicherweise ist die Gruppe für weitere Taten verantwortlich. Diese sind jedoch nicht Gegenstand des Stuttgarter Verfahrens. Dort sind zunächst zwölf Verhandlungstage vor der 8. Strafkammer angesetzt. Mit dem Urteil wird erst im Februar des kommenden Jahres gerechnet.

Polizeipräsident beklagte Skrupellosigkeit

Wie gewaltsam die Täter vorgegangen sein sollen, hatte der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun nach den Festnahmen hervorgehoben. Er sprach von einer «beispiellosen Skrupellosigkeit, mit der die Tatverdächtigen vorgegangen sind». Laut Anklage wurden die Ehepaare bei den Überfällen zum Teil auch verletzt.

Bereits kurz nach der Tat bei Weber hatten sich Vermutungen über eine Verbindung zu einem weiteren Überfall in Stuttgart gerichtet. Dort hatten Einbrecher Mitte September vergangenen Jahres ein älteres Ehepaar in dessen Haus überwältigt und ausgeraubt. Nach Polizeiangaben brachen sie die Terrassentür auf, schlugen den Mann und zwangen ihn, einen Tresor zu öffnen – wie später auch bei Weber.

Tochter fand eingesperrtes Ehepaar

Mit einer Beute im Millionenwert entkamen die Täter anschließend. Das Ehepaar ließen sie in einem Raum eingeschlossen zurück. Die Tochter fand es erst Stunden später.

Ein ähnlicher Überfall hatte sich bereits im Januar vergangenen Jahres in Stuttgart ereignet. Drei Einbrecher weckten damals ein Paar mitten in der Nacht, überwältigten es und raubten Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Auch diese Tat legt die Anklage den drei Männern zur Last.

Weitere Vorwürfe betreffen Überfall in Bayern

Waren sie auch für einen Überfall im Landkreis Neu-Ulm verantwortlich? Im Juni vergangenen Jahres waren Unbekannte dort in ein Anwesen in Altenstadt eingedrungen, hatten die Familie überrascht und ihre Opfer gefesselt. Später gelang es den Opfern, sich zu befreien und die Polizei zu verständigen.