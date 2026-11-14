In Berlin-Mitte kommt es zu einem tragischen Unfall. Ein Mädchen fällt von seinem Fahrrad und wird von einem Bus überrollt. Das Kind stirbt noch an der Unfallstelle.

Berlin (dpa) - Ein Kind ist am Samstag in Berlin-Mitte von einem Bus überfahren worden und gestorben. Bei dem Kind handelte es sich um ein acht Jahre altes Mädchen, wie ein Mitarbeiter des Lagezentrums der dpa am Sonntagmorgen sagte. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stürzte das Mädchen aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Fahrrad zu Boden und wurde von dem Bus überrollt. Es sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei in ihrem WhatsApp-Kanal mit. Auch die Mutter sei verletzt und medizinisch behandelt worden. Sie stehe unter Schock.

Das Kind war den Angaben zufolge gemeinsam mit seiner Mutter auf der Potsdamer Straße im Ortsteil Tiergarten unterwegs. Der tödliche Unfall ereignete sich dann gegen 17.00 Uhr an der Ecke zur Lützowstraße. Am Sonntagmorgen erinnerte an der Unfallstelle nichts mehr an das Unglück. Die Absperrungen waren abgebaut, der Verkehr rollte wieder.

«Wir sind tief betroffen von diesem tragischen Unglück», teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. «Unsere Gedanken sind bei dem verstorbenen Kind und seiner Familie sowie bei unserem Kollegen.»