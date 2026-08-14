Erst schwül-heiß, dann Gewitter: Die große Hitze verabschiedet sich langsam aus Deutschland. Fällt dann der dringend benötigte Regen?

Offenbach (dpa) - Am Wochenende bringen Gewitter kühlere Temperaturen nach Deutschland. Aber: «Inwiefern in der kommenden Woche der so dringend benötigte Regen fallen wird, muss abgewartet werden», sagt Meteorologe Marcel Schmid von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Am Samstag gibt es in der Mitte und im Süden Deutschlands aber erst noch einmal Hitze. Die Temperaturen liegen im Nordwesten zwischen 22 und 29 Grad, im Rest der Republik wird es 29 bis 38 Grad heiß, wie der Wetterdienst schreibt.

Am Sonntag liegen die Temperaturen im Norden bei 20 bis 27 Grad, im Süden wird es laut Vorhersage schwül-heiß mit 28 bis 32 Grad. Südlich einer Linie zwischen Pfalz und Lausitz könne es örtlich kräftige Schauer und Gewitter geben, lokal seien auch Unwetter möglich.

«Zunächst regnet es in der Nacht zum Montag im Süden gebietsweise schauerartig verstärkt und auch am Montag folgt dort weiterer Regen nach», erklärt Schmid. Ansonsten sei Regen zum Wochenstart die Ausnahme. «Die hochsommerliche Hitze ist aber Geschichte, denn aus Westen und Nordwesten fließt nur noch mäßig warme bis warme Meeresluft zu uns.»