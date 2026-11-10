In Berlin und Brandenburg gedenken Menschen des getöteten Mädchens. Der mutmaßliche Täter liegt weiter auf der Intensivstation.

Berlin (dpa) - Zwei Tage nach dem Fund der Leiche der 13-jährigen Lisa aus Berlin ist die Gegend vor ihrem Wohnhaus zu einer Trauerstätte geworden. Hunderte Kerzen und weiße Rosen sind von Menschen auf den Gehweg im Berliner Marzahn gestellt und gelegt worden. Daneben sah man zahlreiche kleine Stofftiere.

Bunte Zettel, kleine Basteleien und Briefe mit gemalten Bildern, auf denen in Kinderschrift «Für Lisa T.» oder nur «Lisa» stand, bedeckten die Blumen. Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer standen am Mittag und Nachmittag still an dem Ort, trauerten und zeigten ihr Mitgefühl, manche weinten.

Vietnamesische Gemeinschaft will Familie unterstützen

Auch die vietnamesische Gemeinschaft meldete sich zur Unterstützung für die vietnamesisch-stämmige Familie von Lisa. Eine Delegation vietnamesischer Vereine in Deutschland wollte die Familie besuchen, wie der Dachverband mitteilte. Daran sollten Vertreter des Verbandes und von Vereinen teilnehmen. Der Tod des Mädchens habe die gesamte vietnamesische Gemeinschaft tief erschüttert, hieß es in der Mitteilung.

Mutmaßlicher Täter weiterhin in Lebensgefahr

Unterdessen befindet sich der mutmaßliche Täter weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand. Es gebe keinen neuen Stand zu seinem Befinden, er werde weiter auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der 22-jährige Mann wollte sich am Sonntag erschießen, als die Polizei vor dem Haus im Nordosten Brandenburgs auftauchte, in dem er sich aufhielt und in dem auch die Leiche lag. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß. Ob er überlebt und jemals wieder gesund genug für einen Prozess sein wird, ist demnach völlig offen.

Verdächtiger stammt aus Berlin

Der Mann stammt aus Berlin und lebte im Stadtteil Marzahn in der Gegend des Wohnhauses des Mädchens. Die Polizei durchsuchte inzwischen seine Wohnung und beschlagnahmte Beweise, etwa Datenträger. Offen ist auch noch die Frage, ob der Mann ein Auto besitzt oder ob im Zusammenhang mit ihm ein Auto nahe dem Haus in Bad Freienwalde gefunden wurde.

Zu Medienberichten, nach denen angeblich an einem der Tage in der vergangenen Woche Hilferufe gehört worden seien, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, diese Berichte seien der Polizei bekannt. Entsprechende Hinweise seien aber nicht eingegangen.

Bereits Ermittlungen wegen kinderpornografischer Inhalte

Der 22-Jährige kannte Lisa zuvor nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht. Allerdings laufen bereits seit Januar 2025 Ermittlungen gegen ihn wegen des Kaufs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte über eine sogenannte Darknet-Plattform im Internet.

Im März 2025 wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Datenträger mit mehr als 900 Dateien, also meist Fotos oder Filme, wurden dabei beschlagnahmt. Weitere Dateien wurden auf einem Handy gefunden, das bei einem Aufenthalt des Mannes in Bayern beschlagnahmt wurde.

Schutz der Persönlichkeitsrechte für Kinder besonders hoch

Wann, wo und wie das Mädchen getötet wurde, ist weiterhin unbekannt. Nach einer Obduktion wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Ob überhaupt Details zur Todesursache und möglicher Sexualdelikte mitgeteilt werden, ist unklar. In einem Alter von 13 Jahren ist ein Mensch auch juristisch noch ein Kind und der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist besonders hoch - das gilt auch in diesem Fall und für konkrete Details der Tat.

Das Mädchen hatte die Wohnung seiner Familie am Dienstag vor einer Woche morgens gegen 7.15 Uhr verlassen, um von einer Bushaltestelle in der Nähe zu seiner Schule zu fahren. Dort kam die 13-Jährige nicht an. Die Polizei suchte mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne nach ihr. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs zu dem leerstehenden Haus.