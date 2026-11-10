In Berlin und Brandenburg trauern Menschen um die getötete Lisa. Der mutmaßliche Täter liegt weiter auf der Intensivstation.

Berlin (dpa) - Zwei Tage nach dem Fund der Leiche der 13-jährigen Lisa aus Berlin befindet sich der mutmaßliche Täter weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand. Es gebe keinen neuen Stand zu seinem Befinden, er werde weiter auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der 22-jährige Mann wollte sich am Sonntag erschießen, als die Polizei vor dem Haus in Brandenburg auftauchte, in dem er sich aufhielt. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß. Ob er jemals wieder gesund genug für einen Prozess sein wird, ist demnach völlig offen.

Verdächtiger stammt aus Berlin

Der mutmaßliche Täter stammt aus Berlin und lebte im Stadtteil Marzahn in der Gegend des Wohnhauses des getöteten Mädchens. Ob er alleine oder mit Familie dort wohnte, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Die Polizei durchsuchte inzwischen seine Wohnung und beschlagnahmte Beweise, etwa Datenträger.

Offen ist auch noch die Frage, ob der Mann ein Auto besitzt oder ob im Zusammenhang mit ihm ein Auto nahe dem Haus in Bad Freienwalde gefunden wurde. In dem leerstehenden Haus im Nordosten Brandenburgs, 50 Kilometer entfernt von der Berliner Stadtgrenze, fand die Polizei am Sonntag die Leiche des Mädchens und den schwerverletzten Mann.

Bereits Ermittlungen wegen kinderpornografischer Inhalte

Der 22-Jährige kannte Lisa zuvor nicht, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Allerdings laufen bereits seit Januar 2025 Ermittlungen gegen ihn wegen des Kaufs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte über eine sogenannte Darknet-Plattform im Internet.

Im März 2025 wurde die Wohnung des Mannes durchsucht und Datenträger sichergestellt. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft mehr als 900 Dateien, also meist Fotos oder Filme, enthalten, die er sich im Jahr 2023 beschafft haben soll. Weitere Dateien wurden auf einem Handy gefunden, das bei einem Aufenthalt des Mannes in Bayern beschlagnahmt wurde.

Schutz der Persönlichkeitsrechte für Kinder besonders hoch

Wann, wo und wie das Mädchen getötet wurde, ist weiterhin unbekannt. Nach einer Obduktion wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Ob überhaupt Details zu der Todesursache und möglicher Sexualdelikte mitgeteilt werden, ist unklar. In einem Alter von 13 Jahren ist ein Mensch auch juristisch noch ein Kind und der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist besonders hoch - das gilt dann auch in diesem Fall und für konkrete Details der Tat.

Das 13-jährige Mädchen hatte die Wohnung ihrer Familie am Dienstag vor einer Woche morgens gegen 7.15 Uhr verlassen, um von einer Bushaltestelle in der Nähe zu ihrer Schule zu fahren. Dort kam sie nicht an. Die Polizei suchte mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs zu dem leerstehenden Haus.

Offene Kirche in Brandenburg - Kerzen und Tränen in Berlin

In einer Kirche in Bad Freienwalde öffnete der Pfarrer am Montag die Türen zum stillen Gedenken für trauernde Menschen, wie er der RBB-Abendschau sagte. «Diese Tat erschüttert die Menschen einfach.» In Berlin hatten zahlreiche Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer Blumen und Kerzen nahe dem Wohnhaus von Lisas Familie hingelegt und aufgestellt. Am Montagabend standen Menschen still an dem Ort, trauerten und zeigten ihr Mitgefühl, manche weinten.

Mitgenommen wirkte auch der Moderator der RBB-Abendschau am Montag, Volker Wieprecht. Nach dem Beitrag zum Thema setzte er an: «Was im Fall...» und musste sich unterbrechen, weil er offensichtlich mit den Tränen kämpfte. «Entschuldigung... ich habs gleich», sagte er und räusperte sich. Etwas später konnte er mit belegter Stimme weiter sprechen. Die Szene wurde im Internet vielfach geteilt und mit Anteilnahme zu dem Fall kommentiert.