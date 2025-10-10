In einer Sprengstofffabrik in den USA ereignet sich eine Explosion. Von der Anlage existiert nichts mehr - viele Menschen werden vermisst und es gibt Tote. Wie kam es dazu?

Humphreys County (dpa) - Eine verheerende Explosion auf dem Gelände einer Sprengstofffirma in den USA hat mehrere Menschen getötet und es gibt zahlreiche Vermisste. Nach Angaben des Sheriffs im Gebiet Humphreys County im US-Bundesstaat Tennessee gelten insgesamt 19 Menschen als vermisst. Er machte nicht deutlich, ob er damit auch die Todesopfer, deren Anzahl er nicht nannte, einbezieht. Es gab außerdem Verletzte.

Warum es zur Explosion in der Sprengstofffirma westlich von Nashville am Freitagmorgen kam, ist unklar. Die Aufarbeitung wird voraussichtlich noch Tage andauern. Die Lage vor Ort war für die Ermittler unübersichtlich.

Sheriff über Gebäude: «Es ist weg»

Auf die Frage eines Reporters, ob er das Gebäude auf dem Gelände, wo sich die Explosion ereignete, beschreiben könne, sagte der Sheriff: «Es gibt nichts zu beschreiben. Es ist weg.» Es sei eine der verheerendsten Szenen, die er in seinem Berufsleben gesehen habe. Er geht davon aus, dass die Anlage in Betrieb war, als es zur Explosion kam.