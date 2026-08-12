Neben der Sonnenfinsternis lockt ein weiterer Höhepunkt: In derselben Nacht sind die Perseiden mit bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde sichtbar.

A Coruña/Madrid (dpa) - In Spanien hat die mit Spannung erwartete totale Sonnenfinsternis begonnen. Tausende Menschen beobachteten in der Hafenstadt A Coruña im äußersten Nordwesten des Landes, wie sich der Mond langsam von rechts unten vor die Sonne schob. Um 20.27 Uhr und 41 Sekunden war es dann so weit. Zum ersten Mal seit 1905 verschwand die Sonne in Spanien komplett hinter dem Mond. Für eine Minute und 18 Sekunden wurde der Tag zur Nacht.

Dieses spektakuläre Himmelsereignis einer kompletten Sonnenfinsternis ist in einem knapp 300 Kilometer breiten Streifen vom Nordwesten Spaniens Richtung Südosten bis zu den Balearen mit Mallorca zu sehen. Auch einen kleinen Zipfel Portugals streift der Kernschatten des Mondes.

Da die Sonne schon tief über dem Horizont steht, reichte es nicht, einfach vor die Tür zu treten und mit einer zertifizierten Spezialbrille zum Himmel aufzuschauen. Hunderttausende Menschen mussten sich deshalb an Beobachtungspunkte begeben, wo keine Gebäude, Bäume oder Hügel die Sicht auf den Horizont versperrten. Sonnenfinsternis-Enthusiasten reisten aus aller Welt an.

Der allerletzte Punkt an Land in Spanien, von wo aus die komplette Verdunkelung der Sonne beobachtet werden kann, ist die kleine Insel Formentera südlich von Ibiza. Dort beginnt sie um 20.33 Uhr und 16 Sekunden und endet 41 Sekunden später um 20.33 Uhr und 57 Sekunden.

Wer noch länger in den Himmel schaut, kann nach dem Ende der Dämmerung ein weiteres kosmisches Spektakel erleben: einen Sternschnuppenstrom. Die Perseiden erreichen ausgerechnet in dieser Nacht ihren Höhepunkt, wobei mit bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde zu rechnen ist.