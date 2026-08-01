Nach dem tödlichen Anschlag beim CSD in Berlin ist die Sorge vor weiteren Taten groß. Doch bei der Pride Parade in Brighton ist von Angst nichts zu spüren. Viele tausend Menschen feiern die Liebe.

Brighton (dpa) – Eine Woche nach dem islamistischen Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin haben sich im britischen Badeort Brighton viele tausend Menschen zur Pride Parade versammelt. Motto des Events in diesem Jahr ist «The Power of Love».

Die Parade zählt in Großbritannien zu den größten Events von und für Menschen, deren sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität nicht den traditionellen Mehrheitsnormen entspricht. Sie findet seit 35 Jahren statt und endet in der Nähe eines Parks, in dem das zweitägige «Pride on the Park»-Festival steigt. Headliner des Festivals ist am Samstag die britische Sängerin Raye («Love Of Your Life»), am Sonntag US-Künstlerin Diana Ross («Upside Down»). Über das Wochenende werden laut Veranstalter zu den Pride-Events mehrere hunderttausend Menschen erwartet.

Auch in anderen europäischen Städten, etwa Hamburg, Amsterdam und Stockholm gab es am Samstag Pride-Veranstaltungen. Der Nachrichtenagentur TT sagte die schwedische Künstlerin Efva Attling mit Blick auf den Anschlag in Berlin: «Es ist schrecklich, dass so etwas überhaupt passieren kann. Aber heute zeigen wir, dass wir gemeinsam stark sind.» Sie fühle sich nicht unsicher, sagte Attling.

In Berlin hatte der islamistische Attentäter Abdul B. am vergangenen Samstag mit einem Auto mehrere Menschen angefahren und weitere vermutlich mit einer Machete attackiert. Eine Frau aus Polen starb, 31 Menschen wurden verletzt.