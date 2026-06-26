Wetter
Temperaturrekord in Deutschland - 41,3 Grad gemessen
Sonnenaufgang
Das ist der höchste je in Deutschland gemessene, vorläufige Wert.
Robert Michael. DPA

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach vorläufigen Angaben mit 41,3 Grad die höchste Temperatur registriert, die bisher in Deutschland gemessen wurde. Gemessen wurde der vorläufige Höchstwert um 17.00 Uhr in Saarbrücken-Burbach im Saarland, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte.

Offenbach (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach vorläufigen Angaben mit 41,3 Grad die höchste Temperatur registriert, die bisher in Deutschland gemessen wurde. Gemessen wurde der vorläufige Höchstwert um 17.00 Uhr in Saarbrücken-Burbach im Saarland, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-286188/4

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