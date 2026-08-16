Wegen eines Waldbrands mussten Anwohner in Gebhardshain ihre Häuser verlassen. Feuerwehr und Landwirte arbeiten gemeinsam an der Eindämmung des Feuers.

Gebhardshain (dpa) - Wegen eines Waldbrands ist ein Teil der Gemeinde Gebhardshain im Landkreis Altenkirchen evakuiert worden. Bewohnerinnen und Bewohner der Straße Im Eckewieschen seien aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser sofort zu verlassen, teilte die Verbandsgemeinde Betzdorf Gebhardshain auf Instagram mit. Das Feuer habe sich bis auf rund 20 Meter an die ersten Häuser ausgebreitet, sagte eine Sprecherin der Verbandsgemeinde der dpa.

«Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konzentrieren sich darauf, die angrenzende Westerwald-Schule sowie die umliegende Bebauung zu schützen», so die Sprecherin. Der Brand habe sich mittlerweile auf mehr als einen Hektar ausgebreitet.

Zunächst war die Rede von einer Brandfläche von etwa 6.000 Quadratmetern, «Tendenz steigend». Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr seien zur Brandbekämpfung vor Ort. Auch Landwirte unterstützen mit Wasserfässern bei der Wasserversorgung, hieß es.

Hubschrauber unterstützt Löscharbeiten

Für die Brandbekämpfung aus der Luft sei ein Löschwasserbehälter für Hubschrauber befüllt worden, ein Hubschrauber sei im Einsatz. Die Bevölkerung solle den Bereich rund um die Einsatzstelle meiden und die Zufahrtswege für die Einsatzkräfte freihalten.