Palma (dpa) – Über die beliebten Urlaubsinseln Mallorca, Menorca und Ibiza könnte am Wochenende ein Sturmtief hinwegziehen, das es in sich hat. Der spanische Wetterdienst gab eine Sturmwarnung heraus. In Höhenlagen vor allem auf Menorca sei mit orkanartigem Sturm zu rechnen – Böen könnten Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichen.

An den Küsten würden bis zu sechs Meter hohe Wellen erwartet. Zudem könnten lokal heftige Hagelschauer und Regen niedergehen. Die Temperaturen dürften zwischen kühlen 6 Grad nachts und bis zu 18 Grad tagsüber liegen. Ab Sonntagabend soll sich das Wetter dann wieder beruhigen.