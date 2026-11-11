Erdrutsche, Evakuierungen, Überschwemmungen sowie Flug- und Unterrichtsausfälle: Sturmtief «Charles» hält zwei Urlaubsländer im Südwesten Europas in Atem. Es gibt aber auch gute Nachrichten.

Lissabon/Madrid (dpa) - Das Sturmtief «Charles» hat in Portugal Hunderte Unwettereinsätze ausgelöst. Auf dem Festland registrierte der Zivilschutz bis zum frühen Nachmittag mehr als 500 Einsätze. Es waren vor allem Erdrutsche, Überschwemmungen und umgestürzte Bäume, die die Einsatzkräfte auf Trab hielten. Auf der Atlantikinsel Madeira waren es weitere knapp 300 Einsätze. Opfer oder Vermisste wurden vorerst allerdings nicht gemeldet.

Erheblich waren die Auswirkungen auf den Flugverkehr. Landesweit wurden bis zum Mittag 360 Flüge gestrichen, wie die Flughafen-Betriebsgesellschaft ANA mitteilte. Besonders betroffen war der Flughafen von Lissabon, wo mehr als die Hälfte der für den Tag geplanten Starts und Landungen ausfiel.

Die portugiesische Regierung hatte vorsorglich Schulen und viele öffentliche Einrichtungen geschlossen und die Bevölkerung aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Es gab überall im Land heftige Niederschläge und starke Windböen. Sechs Nationalstraßen in den Distrikten Setúbal, Portalegre und Guarda waren am frühen Nachmittag teilweise nur eingeschränkt befahrbar.

Alarmzustand in Portugal bis Mitternacht

In der Nacht war der Sturm schon mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde und heftigen Niederschlägen über Madeira hinweg gezogen. Dort wurden insgesamt 78 Erdrutsche, 72 Überschwemmungen und 42 umgestürzte Bäume registriert. Ein Mann, der von einem über die Ufer getretenen Bach mitgerissen worden war, konnte lebend gerettet werden.

Die Lage entwickelte sich allerdings im Laufe des Tages auf dem Festland weniger dramatisch als zunächst befürchtet. Der Wetterdienst IPMA erklärte, das Tief habe sich nördlich von Madeira in zwei Tiefdruckkerne aufgespalten. Dadurch falle der Wind auf dem Festland schwächer aus als vorhergesagt. Die Gefahr durch anhaltende heftige Niederschläge bleibe jedoch bis zum Abend. Der landesweite Alarmzustand sollte um Mitternacht enden.

Auch im Nachbarland Spanien blieb die Lage angespannt. In mehreren Regionen galten weiterhin Unwetterwarnungen der höchsten Stufe. Besonders betroffen waren der Süden der Provinz Ávila und der Norden der Region Extremadura mit Starkregen und steigenden Flusspegeln. In Piedralaves (Ávila) wurden rund 2200 Einwohner vorsorglich evakuiert. Der Pegel des dortigen Stausees war allerdings über Nacht um drei Meter gesunken. Aus den Kanaren wurden orkanartige Böen von bis zu 148 Kilometern pro Stunde gemeldet.

Schon heftige Stürme zum Jahresbeginn

Portugal und Spanien waren schon zu Jahresbeginn von einer ungewöhnlichen Serie schwerer Atlantikstürme heimgesucht worden. Die Sturmserie begann Ende Januar und umfasste mindestens sieben Sturmtiefs. In beiden Ländern zusammen kamen mehr als 20 Menschen ums Leben. Die Schäden an Infrastruktur und Landwirtschaft wurden auf gut sieben Milliarden Euro geschätzt.

Meteorologen erklärten die ungewöhnliche Häufung der Winterstürme auch mit dem menschengemachten Klimawandel. Durch die Erderwärmung würden die Niederschläge intensiver, Sturmwinde heftiger. Die deutsche Klimaforscherin Friederike Otto vom Imperial College London fasste dies im Februar so zusammen: «Das ist exakt, wie der Klimawandel sich zeigt: Wetterlagen, die früher handhabbar waren, verwandeln sich in gefährliche Katastrophen.»