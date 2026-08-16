20 Familien sind von der Evakuierung in Gebhardshain betroffen. 250 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen, die gefährlich nahe an die Westerwald-Ortschaft herankommen.

Betzdorf-Gebhardshain (dpa/lrs) - Ein Waldbrand kommt der Ortschaft Gebhardshain im Landkreis Altenkirchen bedrohlich nahe. Anwohner einer Straße wurden deswegen aufgefordert, ihre Häuser sofort zu verlassen. Betroffen von der Evakuierung seien 20 Familien, teilte eine Sprecherin der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain mit. Weitere Evakuierungen seien zunächst nicht vorgesehen, hieß es am Abend.

Das Feuer habe sich bis auf rund 20 Meter an die ersten Häuser heran ausgebreitet, sagte die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. «Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konzentrieren sich darauf, die angrenzende Westerwald-Schule sowie die umliegende Bebauung zu schützen.» Der Brand habe sich mittlerweile auf mehr als einen Hektar ausgebreitet. Rund 250 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen an. Auch Landwirte unterstützen mit Wasserfässern bei der Wasserversorgung, hieß es.

Für die Brandbekämpfung aus der Luft sei ein Löschwasserbehälter für Hubschrauber befüllt worden, ein Hubschrauber sei im Einsatz. Die Bevölkerung solle den Bereich rund um die Einsatzstelle meiden und die Zufahrtswege für die Einsatzkräfte freihalten.

Grundschule als Zufluchtsort

Die Anwohner, die ihre Häuser so plötzlich verlassen mussten, konnten am Abend die Grundschule in dem Ort sowie das Bürgerforum als Anlaufstellen nutzen, informierte die Gemeinde auf Instagram. «Dort können Menschen Zuflucht finden und sich vorübergehend aufhalten.» Der Unterricht an der Westerwaldschule falle aus, hieß es weiter.