Erneut wird Japan von einem Erdbeben heimgesucht. Die Behörden waren vor bis zu drei Meter hohen Wellen.

Tokio (dpa) – Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hat nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS Japan erschüttert. Die japanische Katastrophenschutzbehörde sprach eine Tsunami-Warnung aus und warnte vor Wellen, die bis zu drei Meter hoch sein könnten, heißt es auf der Plattform X. Die Behörden riefen Personen in der Nähe von Küstengebieten, Flüssen oder Seen auf sich unverzüglich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Das Erdbebenzentrum lag im Meer in rund 35 Kilometer Tiefe, an der Ostküste Japans. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.