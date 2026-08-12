Hotels ausgebucht, Staus auf den Zufahrtsstraßen, Angst vor Bränden: Vor der Sonnenfinsternis pilgern Hunderttausende in Spanien zur sogenannten Totalitätszone. Der Countdown läuft.

Madrid (dpa) - Wenige Stunden vor der ersten totalen Sonnenfinsternis über Spanien seit mehr als einem Jahrhundert fiebert das Land dem historischen Naturschauspiel entgegen. «Wie aufregend! Ich kann es kaum erwarten», rief am Vormittag die Moderatorin des staatlichen TV-Nachrichtensenders «24 Horas». Die Finsternis werde Spanien am Abend regelrecht lahmlegen, hieß es im Sender.

Unterdessen zieht es viele Menschen in die sogenannte Totalitätszone, in der der Mond am Abend gegen die Sonne vollständig verdecken wird. Die Behörden rechneten allein am Mittwoch mit 400.000 bis 1,5 Millionen zusätzlichen Autofahrten. Vor allem auf den Zufahrtsstraßen in den Norden und Osten des Landes sowie zu den Balearen wurden lange Staus erwartet. Katalonien und andere Regionen meldeten am Vormittag zähflüssigen Verkehr. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen wurden zunächst aber nicht gemeldet.

Die Generaldirektion für Verkehr (DGT) hat einen Sonderplan mit zusätzlichen Kontrollen und Hinweistafeln aktiviert. Autofahrer dürfen weder auf der Fahrbahn noch auf dem Seitenstreifen anhalten, um das Schauspiel zu beobachten. Während der Verdunkelung muss mit Abblendlicht gefahren werden. Die Behörden appellierten, Reisen möglichst früh anzutreten.

Hohe Waldbrandgefahr bereitet Sorgen

Das Naturereignis lockt Hunderttausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Hotels entlang der Totalitätszone sind vielerorts seit langem ausgebucht, Privatleute vermieten Balkone und Dachterrassen mit freier Sicht auf den westlichen Horizont für mehrere Hundert Euro. Auch auf Mallorca, das ebenfalls in der Totalitätszone liegt, herrscht Hochbetrieb. Hotels und Restaurants mit Blick auf den Sonnenuntergang melden eine außergewöhnlich hohe Nachfrage und bieten vielerorts spezielle Beobachtungsveranstaltungen an.

Die Regierung hat umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Zwei Millionen zertifizierte Schutzbrillen wurden kostenlos verteilt. Mehr als 33.000 Polizisten und Beamte der Guardia Civil sind im Einsatz. Neben dem dichten Verkehr bereitet den Behörden vor allem die hohe Waldbrandgefahr Sorgen. Besucher werden deshalb aufgerufen, nur ausgewiesene Beobachtungsplätze zu nutzen und in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen.

Die totale Sonnenfinsternis über Spanien beginnt am Abend kurz vor halb neun. Der Mondschatten erreicht Galicien als erste Region gegen 20.28 Uhr und zieht innerhalb weniger Minuten über Kastilien und León, Aragonien und Valencia bis zu den Balearen weiter. Je nach Standort dauert die vollständige Verdunkelung zwischen rund 30 Sekunden und knapp zwei Minuten. Es ist die erste totale Sonnenfinsternis über dem spanischen Festland seit 1905.