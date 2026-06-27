Am Siebenschläfertag schwitzen wir – bleibt das jetzt sieben Wochen so? Warum der DWD die Bauernregel locker sieht - und was wirklich hinter der Wetterprognose steckt.

Offenbach (dpa) – Ausgerechnet an diesem Samstag ist Siebenschläfertag. Laut Bauernregeln soll sich am 27. Juni entscheiden, wie das Wetter in den nächsten sieben Wochen wird. Diesmal wird es der Vorhersage zufolge ein sehr heißer Tag, der Deutschland womöglich sogar Rekordhitze bringt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) zeigt sich allerdings gelassen. Bauernregeln seien zwar interessant, doch wissenschaftlich nicht belegt, wie DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn sagt. «Die Aussage kann stimmen, muss aber nicht.» Für den weiteren Sommerverlauf sei jedenfalls nicht das Wetter an einem einzelnen Tag ausschlaggebend. Es werde auch nicht sieben Wochen derart heiß bleiben wie für den Samstag erwartet.

Bauernregeln seien in einer Zeit für die Menschen wichtig gewesen, als es noch keine Wettervorhersage im heutigen Sinn gab. Erst mit dem Aufkommen von Computern hätten dann Prognosen errechnet werden können. Bis heute seien Vorhersagen für vier bis maximal sieben Tage möglich, je nach Wetterlage, sagt die Meteorologin. Darüber hinaus könne man höchstens Trends erstellen.