Siebenjähriges Mädchen stirbt in Fastnacht-Vereinsheim
In einem Vereinsheim in Baden-Württemberg kommt es zu einem Unglück - ein Mädchen stirbt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Sulz am Neckar (dpa) – Ein siebenjähriges Mädchen ist in einem Fastnacht-Vereinsheim in Baden-Württemberg von einer umstürzenden Theke getroffen und tödlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Mittwoch in Sulz (Landkreis Rottweil), wie die Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» berichtet.

Demnach fand zu dem Zeitpunkt in dem Vereinsheim im Ortsteil Bergfelden ein Selbstverteidigungskurs für Kinder statt. Wie es zu dem Unglück kam, werde ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Sulz am Neckar liegt rund 60 Kilometer südwestlich von Stuttgart.

