Seltener Schnee in Saudi-Arabien – Wüste weiß bedeckt

Riad (dpa) – Seltener Schneefall hat in Saudi-Arabien weite Wüstengebiete in eine weiße Decke gehüllt. In dem Land habe es in der westlichen Provinz Al-Dschauf, die an Jordanien grenzt, schweren Regen und Hagel gegeben, berichtete die Staatsagentur SPA.

In den vergangenen Tagen machten in sozialen Netzwerken Fotos und Videos von weiß bedeckten Gegenden die Runde, die sonst vor allem für ihre sandfarbene Wüste bekannt sind. Ein Nutzer schrieb zu einem der Fotos bei X, auf den ersten Blick könne man meinen, die Bilder seien in Europa aufgenommen worden und nicht in Saudi-Arabien.

Teils waren auch Überschwemmungen nach schwerem Hagel zu sehen.