SEK-Einsatz in Lindhorst: Anwohner sollen zu Hause bleiben

Die Anwohner im niedersächsischen Lindhorst sollen ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Es seien Schüsse gefallen, teilt die Polizei mit.

Lindhorst (dpa) - Die Polizei hat die Bevölkerung in Lindhorst in Niedersachsen davor gewarnt, ihre Häuser zu verlassen. Es laufe ein Polizeieinsatz, hieß es in einer Mitteilung der Beamten vom Abend. In der Gemeinde westlich von Hannover seien Schüsse gefallen, verletzt worden sei niemand, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit. Demnach ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz.

Die Anwohner würden dringend gebeten, in ihren Wohnungen und Häusern zu bleiben und sich nicht außerhalb von Gebäuden aufzuhalten. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.