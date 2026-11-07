Im Zentrum der polnischen Stadt Krakau schießt ein Mann aus einem Auto heraus und tötet sechs Menschen. Viele der 15 Verletzten schweben in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wird festgenommen.

Krakau (dpa) - Im Zentrum der polnischen Stadt Krakau (Krakow) sind Schüsse aus einem Auto abgegeben worden. Die Zahl der Todesopfer stieg am Nachmittag auf sechs, wie der Chef der Woiwodschaft Kleinpolen, Krzysztof Kleczar, nach Angaben der Agentur PAP mitteilte. Mindestens 15 Menschen seien verletzt worden. Im Sender Polsat News fügte er hinzu, dass sich zwölf der Verletzten in einem kritischen oder lebensgefährlichen Zustand befänden.

Der mutmaßliche Täter sei von der Polizei überwältigt worden. Er sei von Beamten angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei der Woiwodschaft bei X mit.

«Der Täter wurde verletzt und festgenommen», schrieb Justizminister Waldemar Zurek auf X. Staatsanwaltschaft und Polizei seien vor Ort, um Spuren zu sichern und die Umstände des Angriffs zu klären. «Der Staat handelt», betonte er. Er appellierte an die Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren. Man werde für eine strenge Bestrafung sorgen.

Polizei geht von Einzeltäter aus

Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Man dementiere Berichte über eine Fahndung nach einem möglichen zweiten Täter, schrieb die Polizei der bei X. Der einzige bekannte Täter sei festgenommen und in den Händen der Polizei. Es handele sich um einen polnischen Staatsbürger. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur PAP trug der Mann militärische Kleidung.

Die Schüsse auf dem Großen Ring, dem Hauptplatz der Hauptstadt der Woiwodschaft Kleinpolen, seien aus einem fahrenden Auto abgegeben worden, berichtete der Sender Polsat News unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Die Behörden appellierten zunächst an die Menschen in der näheren Umgebung, sich an einen sicheren Ort zu begeben.

Mann soll wahllos auf Passanten geschossen haben

Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, dass ein Rettungshubschrauber auf dem Platz landete. «Gegen 15.00 Uhr begann ein Mann, der mit einem Auto auf den Marktplatz gefahren war, aus dem Fahrzeug heraus auf zufällige Personen zu schießen», teilte die Polizei mit.

Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen. «Erst jetzt lässt das Adrenalin nach», sagte eine Person dem TV-Nachrichtensender Polsat News. «Im ersten Moment hat großes Chaos geherrscht. Die Menschen haben begonnen, sich hektisch zu bewegen, ich habe umgestürzte Tische gesehen.» Ein anderer Zeuge sagte: «Wir haben sogar den Schützen gesehen. Wir haben uns in den hinteren Räumlichkeiten versteckt. Das ist alles so plötzlich geschehen.»

Ein weiterer Augenzeuge sagte, dass die Menschen in alle Richtungen davongelaufen seien. «Plötzlich ist ein Auto herangefahren, und ein Mann hat begonnen, aus dem Fenster des Wagens zu schießen», berichtete er. Der Angreifer habe einen Helm oder eine Maske getragen. Sein Gesicht sei nicht zu sehen gewesen.

Regierungschef Tusk unterwegs zum Tatort

Polens Regierungschef Donald Tusk teilte mit, dass er laufend über die Lage in Krakau nach der «tragischen Schießerei» informiert werde. «Die Polizei untersucht die Hintergründe und alle Umstände des Vorfalls», schrieb der liberalkonservative Politiker bei X. Tusk und der polnische Innenminister machten sich auf den Weg nach Krakau.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) zeigte sich zutiefst betrübt über die tragischen Geschehnisse in Krakau. Er sprach den Hinterbliebenen der Opfer bei X auf Polnisch sein aufrichtiges Beileid und Mitgefühl aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte das «schockierende Verbrechen».

Krakau ist mit mehr als 800.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens. Sie gilt als beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Wichtige Sehenswürdigkeiten sind neben dem Großen Ring das Schloss auf dem Wawelhügel und die Kathedrale. Die Universitätsstadt zählt zum Unesco-Welterbe.

Tusk bei X, auf Polnisch