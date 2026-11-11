Regen, Spott auf Berlin und eine Einladung an Ilse Aigner: Die Jecken sind zurück - mitsamt einem Großaufgebot der Polizei. Erkenntnisse zum Beginn der Karnevalszeit am 11. November.

Köln/Düsseldorf (dpa) - Der Himmel grau, die Kostüme bunt: In Köln, Düsseldorf und anderen Hochburgen des närrischen Frohsinns hat die neue Karnevalssaison begonnen - wie üblich um 11.11 Uhr. Tausende Jecken trotzten dem Regen, der Politik und allen sonstigen Zumutungen des Alltags. Das sind die Erkenntnisse zum Start der sogenannten fünften Jahreszeit.

1. Karnevalseröffnung fällt ins Wasser - natürlich nicht

Dass der 11.11. kein Sommerurlaub ist, wissen die Jecken längst - Skiunterwäsche und beheizbare Schuhsohlen gelten als Geheimtipp, wenn man draußen feiern will. Diesmal gab es aber mal wieder eine Zusatzprüfung selbst für gestählte Frohsinnsfreunde: Regen war angesagt. Im vergangenen Jahr hatte es noch strahlenden «Sunnesching» (Sonnenschein) gegeben, diesmal nicht. Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Lutz Schade, sagte einen fast schon philosophischen Satz: «Der 11.11. hat ein besonderes Verhältnis zur Zeit. Er kehrt jedes Jahr wieder und doch ist er niemals derselbe.» Das konnte man so unterschreiben.

Dennoch war einiges los. «Ich würde sagen: Einfach immer weiterfeiern», gab der Kölner Karnevalsprinz Marius I. als Parole an das Partyvolk aus. «Der Kölsche lässt sich, glaube ich, durch nichts vom Feiern abhalten, und deshalb wird es genauso schön wie wenn die Sonne scheinen würde.» Er selbst habe sich auch nicht speziell wetterresistent ausgestattet. «Wir hoffen einfach, dass das Bad in der Menge für uns so schön wird, dass wir da gar nicht ans Frieren denken können», sagte Marius.

Am Vortag hatte der WDR-Reporter Jochen Hilgers den Kölnern bereits Mut gemacht: «Unser Wetterfrosch hat ausgerechnet: Immer wenn es am Elften im Elften regnet, dann wird der 1. FC Köln entweder Meister oder Pokalsieger.»

Schon morgens standen so trotz Regens Gruppen von Kostümierten vor dem Hauptbahnhof in Köln, teils mit Regencapes, teils in dicken Fellkostümen, teils ohne jedes Zugeständnis an das Wetter. In Bäckereien wurden fleißig Berliner und anderes traditionelles Karnevalsgebäck verkauft. Am Nachmittag konstatierte der Kölner Polizeipräsident Johannes Hermanns, dass die Stadt aus seiner Sicht «relativ voll» sei. «Die Kölner, die feiern. Die lassen sich auch vom Wetter nicht abhalten. Das ist natürlich mit dem feinen Nieselregen nicht ganz so einfach, aber im Moment ist die Stimmung wirklich gut.»

In der Fastnachtshochburg Mainz versammelten sich trotz des nasskalten Wetters rund 9.000 Menschen zu einer zentralen Veranstaltung auf dem Schillerplatz. In Düsseldorf erwachte die Karnevalsfigur Hoppeditz und hielt eine Rede. Auch Bayerns Narren gaben bei teils strömendem Regen mit einem «Helau» den Startschuss für ihre Lieblingszeit.

2. Die womöglich erste Bundespräsidentin feiert schon mit

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden - und hat damit auch im Karneval schon einen ersten Auftritt. Denn der echte Karnevalist versteht sich traditionell auch als politischer Kommentator. Der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester holte - mit Narrenkappe auf dem Kopf - bei einem Empfang zu einem kleinen Seitenhieb aus. Er zielte auf den Aigners Nominierungsprozess ab.

Anders als im politischen Berlin würden in Köln höchste Würdenträger - er meinte das Dreigestirn - geräuschlos ins Amt gebracht, sagte Burmester. «Kein Zögern, kein Zurückziehen, und alle halten sich an vereinbarte Verfahren», spottete der SPD-Politiker. Das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau wird am 11.11. traditionell in sein Amt eingeführt.

Der Kölner Karnevalsprinz lud Aigner zudem kurzerhand zum Karnevalsfeiern ein. «Auch als Bayerin ist man da ganz herzlich eingeladen», sagte Marius. «Kölsch ist in kleineren Gläsern als in Bayern das Bier, das ist aber auch okay», versicherte er. «Schmeckt auch, sollte man vielleicht auch mal probieren, wenn man aus Bayern kommt.»

Auf die Frage, ob auch das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau mal von Frauen verkörpert werden sollte, sagte Marius: «Ich kann's mir natürlich vorstellen und bin sehr gespannt, wann es denn kommen wird.» Traditionell wird in der Stadt auch die Figur der Jungfrau - die die Stadt Köln repräsentiert - von einem Mann verkörpert.

3. Sicherheit und drohende Exzesse bleiben Dauerthema

Ganz ohne Ordnungskräfte ging es beim organisierten Frohsinn nicht. Um das Treiben in geregelte Bahnen zu lenken, waren in Köln gut 1.000 Polizisten, 450 Ordnungsamtsmitarbeiter und etwa 1.200 Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens im Einsatz. Mit Krawallen wie nach der «Gen Z regelt»-Demonstration Ende Oktober rechneten die Verantwortlichen allerdings eher nicht.

Wie schon in den vergangenen Jahren versuchte man zudem, Exzesse in den Griff zu bekommen - vor allem bei Jugendlichen. «Stark alkoholisierte Kinder und Jugendliche werden an Mitarbeitende des Jugendamtes übergeben, die in eigener Zuständigkeit und in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten weitere Maßnahmen treffen», hieß es vorab.

«Bisher haben wir polizeilich eine sehr überschaubare Lage», sagte Polizeipräsident Johannes Hermanns am Nachmittag der dpa. «Alles ist bisher relativ friedlich.»