Sie waren im Unterricht, als das Dach ihrer Schule einstürzte: Viele Schüler und eine Lehrerin sind gestorben. Im Krankenhaus ringen Schwerverletzte um ihr Leben.

Islamabad (dpa) - Beim Einsturz eines Schuldaches sind in Pakistan laut örtlichen Behörden mindestens 34 Schüler und eine Lehrerin ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach Angaben von Polizei und Rettungskräften in Peshawar im Nordwesten des Landes.

Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren waren in ihren Klassenzimmern, als das Dach am frühen Morgen plötzlich einstürzte, sagte Bilal Faizi, Sprecher der pakistanischen Rettungsdienste. Mehr als 50 Menschen seien teils schwer verletzt und zur Behandlung in ein städtisches Krankenhaus gebracht worden, teilte Klinik-Sprecher Mohamed Asim mit.

Mehrere Kinder seien von herabstürzenden Stahlstangen getroffen worden und befänden sich in kritischem Zustand. Er befürchte daher, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könne. Unter den mehr als zwei Dutzend Toten sind den Angaben zufolge sechs Mädchen.

«Meine Familie wird sich von dieser Katastrophe nie erholen», sagte ein junger Vater, der bei dem Unglück zwei Kinder verloren hat, einem pakistanischen Fernsehsender. Dabei kämpfte er mit den Tränen. «Mein Leben wird nie mehr dasselbe sein.»

Enge Gassen erschwerten Rettungsarbeiten

Die Schule liegt in einem dicht besiedelten Wohnviertel mit engen Straßen, was die Rettungsarbeiten nach Angaben der Einsatzkräfte erschwerte. Gegen Mittag waren die Rettungsarbeiten aber weitgehend abgeschlossen, lediglich Aufräumarbeiten dauerten noch an, teilte Sprecher Faizi mit. Vermisst werde laut Behörden niemand mehr.

Stundenlang hatten Dutzende Rettungskräfte versucht, eingeschlossene Kinder zu bergen. Unterstützt wurden sie dabei örtlichen Medienberichten zufolge auch von Freiwilligen, die Trümmer wegräumten. Fernsehaufnahmen zeigten Eltern, die panisch durch die Straßen rennen, und Krankenwagen, die Kinder in die Krankenhäuser bringen.

Das eingestürzte Gebäude hatte laut Polizei drei Etagen. Der Eigentümer der Schule sei festgenommen und Ermittlungen seien eingeleitet worden. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar.

Eine gesamte Nation zutiefst erschüttert

Pakistans Vize-Premierminister und Außenminister Ishaq Dar sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Die Tragödie erschüttere «die gesamte Nation» zutiefst. Die Versorgung der Opfer habe nun oberste Priorität. Er forderte verbesserte Sicherheitsstandards an Schulen, um solche Tragödien künftig zu verhindern.

Gebäudeeinstürze mit Toten kein Einzelfall in Pakistan

In Pakistan kommt es immer wieder zu Gebäudeeinstürzen. Als Ursachen gelten häufig Mängel bei den Sicherheitsstandards und der Einsatz minderwertiger Baumaterialien.

Erst im Juni starben mehr als ein Dutzend Kinder in Lahore, als das Dach eines privaten Nachhilfeinstituts einstürzte. Teile des Gebäudes befanden sich Berichten zufolge damals noch im Bau.