Wintereinbruch Schulausfall wegen Sturmtiefs Elli in Hamburg und Bremen dpa 08.01.2026, 04:13 Uhr

i Distanzunterricht wegen wetterbedingten Schulausfalls Ulrich Perrey. DPA

Hamburg (dpa) - Wegen des erwarteten Sturmtiefs Elli bleiben am Freitag in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie in Teilen Niedersachsens die Schulen geschlossen. Nach Angaben der zuständigen Behörden gibt es Notbetreuung und teilweise Distanzunterricht.







