Sturmtief Elli Schulausfall in ganz Niedersachsen wegen des Winterwetters dpa 08.01.2026, 04:13 Uhr

i Winterwetter Lars Penning. DPA

Hannover (dpa) - Wegen des Winterwetters bleiben die Schulen in ganz Niedersachsen am Freitag für den regulären Schulbetrieb geschlossen. Während es an einigen Schulen Distanzunterricht geben soll, fällt der Unterricht an anderen aus, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen und Mitteilungen der Landkreise und Städte hervorgeht. © dpa-infocom, dpa:260108-930-512229/7







