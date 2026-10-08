Nach Angaben des Landratsamtes gab es gegen den Mann keinerlei Verdacht oder Hinweise auf Fehlverhalten. Und: Die Kontrolle erfolgte routinemäßig.

Berngau (dpa) - Der 60 Jahre alte Mann, der in Berngau in der Oberpfalz zwei Kontrolleure des Landratsamtes erschossen hat, hatte zehn Schusswaffen legal in seinem Besitz. Das teilte das Landratsamt mit. Es habe gegen ihn keinerlei konkreten Verdacht oder sonstige Hinweise gegeben, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

«Solche Kontrollen finden ohne Vorankündigung turnusgemäß bei allen Inhaberinnen und Inhabern von Waffenbesitzkarten statt, um einen ordnungsgemäßen Umgang und besonders auch die vorschriftsgemäße Verwahrung der Waffen zu kontrollieren und zu gewährleisten», heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Am Donnerstagnachmittag waren eine 45 Jahre alte Mitarbeiterin und ein 54 Jahre alter Mitarbeiter des Landratsamtes bei einer Kontrolle eines registrierten Waffenbesitzers in Berngau getötet worden - mutmaßlich von dem Mann, den sie kontrollieren sollten. Nähere Hintergründe sind bisher unbekannt. Der Verdächtige wurde in der Nacht festgenommen. Warum die Kontrolle derart eskalierte, ist noch unklar. Die Ermittler haben bisher nicht mitgeteilt, ob der 60-Jährige, der bei der Festnahme am Bein verletzt wurde, schon befragt werden konnte.

Mitteilung Landratsamt