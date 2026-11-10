Polizei, Rettungswagen, Spezialeinsatzkräfte: Rund um die Elbphilharmonie sind Polizei und Feuerwehr seit dem Morgen im Großeinsatz. Gibt es einen Zusammenhang zum Fund zweier Leichen bei Stuttgart?

Hamburg (dpa) - Nachdem in der Hamburger Hafencity zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden sind, ist der mutmaßliche Täter am Mittag tot in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels gefunden worden. Der 68-jährige Deutsche habe sich ersten Erkenntnissen zufolge selbst getötet, sagte ein Polizeisprecher. Das Motiv der vorangegangenen Tat liege wohl im familiären Bereich.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist zudem ein Zusammenhang mit einer Tat im Großraum Stuttgart möglich. Dort waren in einer Wohnung in Eningen unter Achalm am Vormittag zwei Tote gefunden worden. Die Polizei Reutlingen prüft nach eigenen Angaben einen Zusammenhang. Man sei dazu mit den Hamburger Kollegen in Kontakt. Ob ein Zusammenhang vorliege, sei Bestandteil der Ermittlungsarbeit, sagte auch der Hamburger Polizeisprecher dazu.

Zwei Verletzte in Krankenhäuser

Nachdem der Polizei kurz vor 9.00 Uhr wegen mutmaßlicher Schussgeräusche in die Hafencity gerufen worden war, hatten die Einsatzkräfte zunächst die beiden Verletzten gefunden und sie in Krankenhäuser bringen lassen. Im Rahmen der Fahndung wurde schließlich der Tatverdächtige in dem Hotelzimmer gefunden.

An der Elbphilharmonie waren Spezialkräfte der Polizei in Schutzanzügen im Einsatz, weil sie davon ausgegangen waren, dass der Täter bewaffnet ist und möglicherweise auch Zugriff auf gefährliche Stoffe hatte. Das habe sich aber nicht bestätigt, sagte der Polizeisprecher weiter.