Am Sonntagabend fallen an einem Parkplatz in Bielefeld Schüsse. Drei Menschen kommen mit Schussverletzungen ins Krankenhaus. Eine Mordkommission ermittelt.

Bielefeld (dpa) - An einem Parkplatz in Bielefeld sind am Sonntagabend unter noch unklaren Umständen Schüsse gefallen. Drei Menschen wurden verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Eine Mordkommission ermittelt.

Der Alarm sei um 18.45 Uhr ausgelöst worden. Die Verletzten hätten Schussverletzungen erlitten, sagte die Sprecherin. Nähere Informationen gab es zu dem Vorfall zunächst nicht. Die Behörden wollten im Laufe des Tages weiter informieren. Laut WDR hatte die Polizei am Abend in einem Großeinsatz mit Hubschrauber und Einsatzkräften mit Maschinenpistolen nach den Tätern gesucht.