Bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Washington werden mehrere Menschen von Schüssen getroffen. Ein Verdächtiger wird gefasst. Die Tat schockt die Stadt an der Westküste und wirft Fragen auf.

Seattle (dpa) - In der Innenstadt von Seattle im US-Bundesstaat Washington sind mindestens zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Veranstaltungsgelände des Seattle Center, wie die Polizei auf der Online-Plattform X mitteilte. Mehrere Menschen seien verletzt worden, darunter auch ein Kleinkind, sagte eine Sprecherin der städtischen Feuerwehr US-Medien.

Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest, wie Katie Wilson, die Bürgermeisterin der Großstadt an der Westküste der USA, in einer Mitteilung schrieb. Sie sprach von einem «Akt schrecklicher Gewalt».

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Auch gab es keine weiteren Informationen zu dem Festgenommenen. Auf dem Gelände des Seattle Center, das im Zentrum der Stadt im Nordwesten der USA liegt, fand am Wochenende das «Bite of Seattle»-Festival statt – ein Food Festival mit Dutzenden Ständen, das nach Angaben der Organisatoren jedes Jahr mehrere hunderttausend Besucher anzieht.

Augenzeugen: Plötzlich brach Panik auf dem Fest aus

Die «Seattle Times» und andere Medien zitierten Augenzeugen, nach deren Schilderungen plötzlich Panik infolge der Schüsse ausgebrochen sei und verängstigte Menschen die Flucht ergriffen hätten. «Waffengewalt verändert Familien für immer», sagte Wilson in der Mitteilung weiter. An die Opfer und Angehörigen gerichtet fügte sie hinzu: «Seattle trauert mit Ihnen, und wir werden Ihnen in den vor uns liegenden schweren Tagen zur Seite stehen.» Der Vorfall werde in den kommenden Tagen untersucht und die Öffentlichkeit «transparent» über die Ermittlungsergebnisse informiert.

Der US-Sender CNN zitierte Zahlen der nichtstaatlichen Organisation Gun Violence Archive, wonach dieser Schusswaffenvorfall zu den mindestens 271 gehöre, die sich in diesem Jahr bereits in den USA ereignet hätten und bei dem mindestens vier Menschen von Kugeln getroffen wurden.