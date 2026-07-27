Kriminalität
Schüsse auf Veranstaltungsgelände: Mehrere Tote in Seattle
Verletzte durch Schüsse bei Großveranstaltung in Seattle
Bewaffnete Einsatzkräfte rückten zum Seattle Center aus.
Nick Wagner. DPA

Bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Washington werden mehrere Menschen von Schüssen getroffen. Die Rede ist von mehreren Toten und Verletzten. Die Polizei ruft dazu auf, die Gegend zu meiden.

Lesezeit 1 Minute

Seattle (dpa) – In der Innenstadt von Seattle im US-Bundesstaat Washington sind mindestens zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Der Vorfall ereignete sich auf dem Veranstaltungsgelände des Seattle Center, wie die Polizei auf der Online-Plattform X mitteilte. Neben den zwei Todesopfern gebe es mehrere Verletzte, sagte eine Sprecherin der städtischen Feuerwehr US-Medien – darunter sei ein Kleinkind. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Ob der oder die Täter gefasst wurden und welche Hintergründe das Gewaltverbrechen hat, war zunächst unklar.

Auf dem Gelände des Seattle Center, das im Zentrum der Stadt im Nordwesten der USA liegt, fand am Wochenende das «Bite of Seattle»-Festival statt – ein Food Festival mit Dutzenden Ständen, das nach Angaben der Organisatoren jedes Jahr mehrere hunderttausend Besucher anzieht. Die «Seattle Times» und andere Medien zitierten Augenzeugen, nach deren Schilderungen plötzlich Panik infolge der Schüsse ausgebrochen sei und verängstigte Menschen die Flucht ergriffen hätten.

© dpa-infocom, dpa:260727-930-443077/1

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