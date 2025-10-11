Seit Freitagabend wird ein Junge in Mecklenburg-Vorpommern vermisst. Hunde verfolgten seine Spur bis zu einem Busbahnhof. Nun startet eine Suchaktion südlich von Güstrow.

Güstrow (dpa) - Mit Rettungshunden wollen Einsatzkräfte am Nachmittag in einem Waldstück bei Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern nach einem vermissten Achtjährigen suchen. Die Staffel verfügt auch über eine Drohne, sagte eine Polizeisprecherin. Sie appellierte, nicht selbstständig Suchaktionen nach dem Jungen im Wald zu starten, um mögliche Fährten nicht zu verwischen.

Bereits seit Freitagabend sucht die Polizei nach dem acht Jahre alten Fabian aus Güstrow. Zwei Fährtenspürhunde konnten die Spur des Jungen bis zum Omnibusbahnhof der Stadt verfolgen. «Da hat sich die Spur verloren», sagte die Sprecherin. An einer Bushaltestelle in der Nähe von Zehna habe der Hund wieder angesetzt, dort lebe der Vater des Jungen. Der Hund habe dort eine kleine Fährte gefunden, die sich dann in dem nahegelegenen Wald erst einmal verloren habe.

Von einem Verbrechen geht die Polizei derzeit nicht aus. Der Junge hatte nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitag sein Zuhause verlassen. Er hat nach Polizeiangaben eine etwas mollige Statur, kurze blonde Haare und blaue Augen.