Rauch in der Kabine: Passagiere der Swiss auf Heimflug

Der Flug von Bukarest nach Zürich endete für 74 Passagiere unter dramatischen Umständen. Per Notfallrutsche mussten sie in Graz den Jet verlassen. Jetzt können sie die Reise fortsetzen.

Graz (dpa) – Ein Sonderflug der Swiss bringt die von einem Notfall betroffenen Passagiere nach Zürich. Die Maschine sei am Vormittag in Graz gestartet, sagte eine Flughafensprecherin. Die Passagiere hatten die Nacht in Hotels verbracht. Gestern war ihr Airbus auf dem Flug von Bukarest nach Zürich in Graz notfallmäßig gelandet, wie die Lufthansa-Tochter mitteilte.

Nach Angaben der Fluggesellschaft waren Triebswerksprobleme entstanden und es hatte sich Rauch in Kabine und Cockpit verbreitet. Die Insassen und die Crew mussten laut Flughafen nach der problemlosen Landung auf der Piste die Maschine über Notfallrutschen verlassen. Der Flughafen Graz war mehrere Stunden gesperrt. Aufgrund der geringen Frequenz an diesem Abend waren keine anderen Flugzeuge betroffen.

Nach dem Vorfall hätten sich fünf Crew-Mitglieder und zwölf Passagiere in ärztliche Behandlung begeben, so die Swiss. Ein Crew-Mitglied sei mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Zum Zustand der Betroffenen gab es am Vormittag zunächst keine weiteren Details.