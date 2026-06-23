Unfälle
Polizist stirbt bei Fahrtraining auf dem Hockenheimring
Polizei
Ein Polizist ist mit seinem Motorrad bei einem Fahrsicherheitstraining verunglückt und gestorben. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Eigentlich sollte ein Training auf dem Hockenheimring einem Motorradpolizisten mehr Sicherheit geben, dann kommt es zu einem Unfall.

Lesezeit 1 Minute

Hockenheim (dpa) - Ein Polizist ist auf dem Hockenheimring im Nordwesten Baden-Württembergs mit seinem Dienstmotorrad tödlich verunglückt. Der Vorfall habe sich nach bisherigen Ermittlungen am Montagabend bei einem dienstlichen Fahrsicherheitstraining ereignet, teilte die Polizei mit. 

Der 53 Jahre alte Beamte des Polizeipräsidiums Aalen sei mit seinem Dienstmotorrad in einer Rechtskurve gestürzt und mit einer Reifenwand kollidiert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei der Mann noch an der Unfallstelle verstorben. Warum der Beamte mit dem Motorrad stürzte, sei noch unklar. 

Innenminister Manuel Hagel (CDU) zeigte sich betroffen von dem Unfall. Er habe mit großer Trauer vom Tod des Kollegen erfahren. «Mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden sowie seinen Kollegen. Die gesamte Polizei Baden-Württemberg trauert mit ihnen», sagte Hagel einer Mitteilung zufolge. 

Als Zeichen der Anteilnahme seien die Einsatzfahrzeuge der Polizei und die Polizeiboote mit Trauerflor unterwegs. Auch setze man die Flaggen vor den Dienstgebäuden der Polizei auf Halbmast.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-270064/2

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren