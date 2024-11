Polizei zerschlägt Netzwerk für Streaming-Piraterie

Rom (dpa) – Die italienische Polizei hat in einer großangelegten Aktion ein international agierendes Netzwerk für Streaming-Piraterie zerschlagen. Das Netzwerk versorgte mehr als 22 Millionen Nutzer mit illegalen Streaming-Diensten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. In mehreren italienischen Regionen sowie in Großbritannien, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz, Rumänien und Kroatien kam es zu zahlreichen Durchsuchungen.

Nach Angaben der Behörden in Italien wurde bei der als «Operation Taken Down» bezeichneten Aktion die größte länderübergreifende kriminelle Organisation für Online-Fernsehpiraterie zerschlagen. Im Fokus der Behörden stehen demnach insgesamt 102 Personen, gegen die ermittelt wird. Zu Festnahmen kam es nach Angaben der italienischen Polizei zunächst nur in Kroatien. Dort kamen demnach elf Personen in Untersuchungshaft.