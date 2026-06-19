Suchhunde und ein Hubschrauber sind im Einsatz: In Renningen wird nach einem Neugeborenen gesucht. Die Polizei hält sich mit Details bedeckt. Was bisher bekannt ist.

Renningen (dpa) – Die Polizei sucht im baden-württembergischen Renningen nach einem vermisstem Säugling. Das teilte ein Polizeisprecher in Ludwigsburg mit. Das drei Monate alte Kind werde seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst.

An der umfangreichen Suche nach dem Säugling seien Suchhunde, Hubschrauber und Drohnen beteiligt, wie es weiter hieß. Kräfte von Rettungsdiensten wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) hätten sich auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt versammelt, um zu unterstützen, sagte eine Polizeisprecherin.

Wo das Kind verschwunden sein soll, wollte die Polizei nicht bekanntgeben. Auch zu den Umständen des Verschwindens gab es zunächst keine Auskunft. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Renningen liegt im Landkreis Böblingen. Die Stadt liegt westlich von Stuttgart und ist rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt.