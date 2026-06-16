In Brandenburg entdeckt die Polizei nach einem Zeugenhinweis ein totes Baby in einem Wohnhaus. Die mutmaßlichen Eltern sind festgenommen. Zu den Todesumständen laufen Ermittlungen.

Müllrose (dpa) – Nach dem Fund eines toten Babys im brandenburgischen Müllrosen hat die Polizei zwei Menschen festgenommen. Es handele sich mutmaßlich um die Eltern im Alter von 34 und 39 Jahren, teilte die Polizeidirektion Ost mit.

Der Säugling sei am Montag nach Zeugenhinweisen in einem Wohnhaus in der Innenstadt entdeckt worden. Nun stehe die Obduktion an, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). Die genauen Umstände des Todes seien Teil der Ermittlungen.