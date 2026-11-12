Notfälle
Polizei: Eine tote Person nach Schüssen in Washington
Schüsse in Washington
Medien zufolge gibt es Verletzte.
Tom Brenner. DPA

Mitten in der US-Hauptstadt fallen Schüsse. Die Polizei gibt erste Details über den Schützen bekannt.

Lesezeit 1 Minute

Washington (dpa) - Bei Schüssen in der US-Hauptstadt Washington ist nach Polizeiangaben eine Person getötet worden. Eine weitere schwebe in Lebensgefahr und drei weitere seien verletzt, teilte die Polizei mit. 

Zuvor sei am Morgen ein Notruf zu Schüssen in einem Fitnessstudio eingegangen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bereichs Logan Circle, einem beliebten Viertel mitten in der Hauptstadt. Tatverdächtig sei ein Mann, der sich in einer Wohnung verbarrikadierte. Bei der Kommunikation mit ihm habe die Polizei einen Schuss gehört, beim Betreten der Wohnung habe man den Mann verletzt vorgefunden. Die Ermittler vermuten demnach, dass er sich die Verletzung selbst zugefügt hat.

© dpa-infocom, dpa:261112-930-986102/3

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