Zuerst wird die Sonnenscheibe am rechten unteren Rand angeknabbert. Dann bildet sich eine Sichel, die wandert. Mit Sonnenuntergang ist das Schauspiel vorbei.

Berlin (dpa) - Die partielle Sonnenfinsternis hat in Deutschland begonnen. Der zumeist klare Himmel bietet ideale Voraussetzungen, um zu verfolgen, wie sich der Mond allmählich vor die Sonne schiebt. Der Start war astronomischen Berechnungen zufolge im äußersten Norden um 19.11 Uhr. Gegen 19.23 Uhr sollte es in München losgehen.

«Das Anknabbern der Sonne beginnt am Rand rechts unten», sagt Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternenfreunde. Dann bilde sich eine Sichel, die sich langsam drehe. «Wie genau das aussieht, ist aber von Standort zu Standort verschieden, sogar innerhalb Deutschlands.»

Kurz nach 20.00 Uhr lohnt sich der Blick besonders

Im Maximum wird die Sonne von Deutschland aus zu rund 85 bis 90 Prozent durch den Mond verdeckt. Dieser Höhepunkt des Himmelsschauspiels ist in der Zeit zwischen etwa 20.05 Uhr und 20.15 Uhr. Das Spektakel endet in ganz Deutschland mit dem Sonnenuntergang zwischen 20.30 Uhr und kurz nach 21.00 Uhr.

«Wir sehen durchgehend nicht das Ende der Finsternis, sondern eine Sichel untergehen», sagt Astronomin Liefke. Deswegen wirke es in Deutschland auch nicht so, als werde es dunkel und wieder hell.

Totale Finsternis vor allem in Spanien sichtbar

Die partielle Sonnenfinsternis ist im Großteil Europas, aber etwa auch in Nordamerika und in Westafrika zu sehen. Die totale Sonnenfinsternis kann unter anderem in einem Streifen von Island, Grönland, der Iberischen Halbinsel und den Balearen aus beobachtet werden.

Ohne eine spezielle Sonnenfinsternis-Brille kann ein Blick in die Sonne die Augen stark schädigen. Auch die hohe Abdeckung der Sonne während der Sonnenfinsternis durch den Mond in Deutschland oder die einsetzende Dämmerung seien keine Gründe, die Augen weniger gut zu schützen, betont Daniela Weiskopf vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).

Zahlreiche Hobby-Astronomen und Astronominnen aus Deutschland sind nach Spanien gereist. Deswegen gebe es an den Volkssternwarten teils nur wenige fachkundige Menschen, die etwas erklären könnten, sagt Liefke.

Freier Blick nach Westen nötig

Ein weiteres Problem: Einige Sternwarten haben keine freie Sicht nach Westen bis zum Horizont. Das gilt beispielsweise für die Sternwarten in Schneeberg im Erzgebirge, die Thüringer Landessternwarte Tautenburg oder die Sternwarte in Hannover. Deswegen wurden verschiedene andere Standorte empfohlen, etwa auf Bergen oder am Strand. Manche astronomische Einrichtungen bieten auch einen Livestream nach Spanien an.